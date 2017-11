Trio é preso por arrombar loja e roubar R$ 200 mil em produtos

Geraldo Meneses, 33, João de Lima Araújo, 23, que tem dupla nacionalidade (brasileira/peruana), e a peruana Antinna Casihiro Sandis, 22, foram presos nesta sexta-feira (17) acusados de roubar R$ 200 mil em dinheiro, diversas joias e o circuito interno de segurança de uma loja em São Gabriel da Cachoeira (município distante de Manaus cerca de 1.010 quilômetros).

Segundo informações dos policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), três infratores arrombaram a porta dos fundos do estabelecimento, quebraram os cadeados e entraram na loja por volta de 3h da última quarta-feira (15). Ainda conforme os policiais, Geraldo é ex-funcionário do comércio.

Após várias diligências, o trio foi encontrado e João indicou onde eles enterraram parte do dinheiro que foi recuperada. As joias foram encontradas com Antinna e todos foram foram conduzidos à Delegacia Interativa de Polícia Civil do município. Eles estão à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria