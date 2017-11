Tweet on Twitter

Share on Facebook

Adalberto Alfaia dos Santos, 50; Julio Cesar Teixeira Gonçalves, 53; e Rafael Belizario dos Santos, 27, foram presos, em flagrante, pela equipe de investigação do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por contrabando na venda de cigarros importados. Durante a ação, deflagrada por volta das 9h, foram apreendidas 1.030 carteiras de cigarros contrabandeadas com o trio. O trio foi capturado na manhã desta quinta-feira (23).

Conforme Demetrius, os policiais civis chegaram até os homens após receberem denúncia anônima, feita por meio do número: (92) 99184-4434, o disque-denúncia do 24º DIP, informando que os infratores estavam comercializando carteiras de cigarros proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na rua Coronel Sergio Pessoa, ao lado da Feira da Manaus Moderna, no bairro Centro, zona sul da cidade.

“Montamos campana no local indicado e constatamos que os cigarros estavam sendo vendidos, em via pública, por Adalberto e pelo filho dele, identificado como Rafael. Na ocasião, Julio estava comprando uma grande quantidade do material ilícito para revender”, disse o delegados Demetrius Queiroz, titular da unidade policial

Com os infratores além das 1.030 carteiras de cigarros de diversas marcas, também foram apreendidos R$ 14.309 mil em espécie. O trio foi encaminhado para o 24º DIP. Após os procedimentos legais, por se tratar do crime de contrabando, os infratores foram levados para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Amazonas, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

FOTO: Divulgação / Assessoria de Imprensa da PC-AM