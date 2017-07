Trio invade ônibus e ameaça passageiros com ‘peixeira’

Gabriel Pinto dos Santos, 20, e mais dois adolescentes de 17 anos foram capturados por policiais militares da 18ª Cicom, na noite desta segunda-feira (10), após realizarem assalto em um ônibus.

O crime ocorreu na Zona Norte de Manaus, por volta das 22h30, na linha 330 – que pertence a empresa Açaí Transportes e faz linha para a comunidade do Lago Azul.

Os infratores foram interceptados na Rodovia Vidal de Mendonça, Bairro Novo Israel, logo após o assalto. Passageiros pediram ajuda de moradores, que acionaram os policiais.

Com eles foram apreendidas uma faca do tipo peixeira e uma arma caseira calibre 12, com uma munição deflagrada. Gabriel e os adolescentes foram apresentados no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os menores depois foram levados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).