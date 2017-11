A troca de ingressos para o amistoso solidário entre “Amigos do Romário” x “Amigos do Amadeu Teixeira” começa nesta quarta-feira (22/11), em três pontos: ginásio Poliesportivo do Amazonas (Arena Amadeu Teixeira), estádio Ismael Benigno (Colina) e Vila Olímpica de Manaus.

A troca dos bilhetes por um quilo de alimento não perecível será das 10h às 18h. Os alimentos arrecadados serão doados para três instituições da capital amazonense. O jogo é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS) e Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

A partida beneficente, que terá a reedição da dupla do tetra, formada por Romário e Bebeto, será no próximo dia 2 de dezembro, às 16h, na Colina. O evento fará ainda uma homenagem ao fundador e ex-técnico do América Futebol Clube, Amadeu Teixeira, que faleceu no último dia 7 de novembro. “Seguindo as orientações do nosso governador Amazonino Mendes e pensando no final do ano, nada mais justo do que unirmos a solidariedade e o esporte em prol dessas crianças, que serão beneficiadas com essas doações. Essa é uma ação conjunta do Governo, mas é importante dizer que a população também faz parte dessa solidariedade e dessa homenagem ao senhor Amadeu Teixeira, grande ícone do futebol amazonense”, comentou a titular da Sejel, Janaina Chagas.

Times – Gilberto, Válber, Sávio, Ailton, Romarinho e Bebeto são os nomes confirmados no time do senador Romário. Já a equipe de Amadeu Teixeira contará com a presença de Delmo, Sérgio Duarte, Alberto, Branco, Beto e João Rocha. O grupo será comandado por Arthur Teixeira, filho mais novo do eterno Amadeu Teixeira.

Instituições – Todos os alimentos arrecadados serão doados para o Lar Batista Janell Doyle e para os abrigos Moacyr Alves e Monte Salém. As instituições trabalham com crianças em situação de risco de vulnerabilidade.

Apoio – O Amistoso beneficente entre “Amigos do Romário” x “Amigos do Amadeu Teixeira” conta ainda com apoio do Picanha Mania, Duracel, Dantas Transportes e UAU.