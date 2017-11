UBS Lourenço Borghi promove 5ª edição do Dia D do Novembro Azul

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Lourenço Borghi, no bairro Japiinlândia (zona Sul), promoverá no próximo sábado, 25/11, a quinta edição do Dia “D” do Novembro Azul. A programação será realizada em parceria com o Serviço de Urologia do Hospital Adriano Jorge, com equipe coordenada pelo urologista Ítalo Cortez, e atenderá 120 homens que apresentaram algum tipo de alteração nos exames de ultrassonografia da próstata e de PSA (Antígeno Específico da Próstata).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, o evento tem como objetivo incentivar a realização dos exames para a detecção precoce do câncer de próstata. Segundo ele, com o resultado desses exames e a consulta com o médico urologista, será possível identificar os casos que precisam de encaminhamento ou biopsia para fechar um diagnóstico.

A diretora da UBS Lourenço Borghi, Jucinara Rodrigues, informa que o atendimento dos 120 homens já cadastrados será realizado por uma equipe de cinco profissionais da equipe do Serviço de Urologia do Hospital Adriano Jorge, das 7h30 às 12h. “A ação realizada no sábado é uma forma de facilitar o acesso aos serviços, principalmente no caso de homens que trabalham de segunda a sexta-feira.”

Além do atendimento com médico urologista para os pacientes já cadastrados na ação, a UBS Lourenço Borghi vai organizar no sábado, 25/11, a oferta de testagem rápida para HIV, sífilis e Hepatites B e C, orientações sobre o Câncer Bucal e atividade educativa de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Em parceria como a comunidade, haverá ainda a oferta de corte de cabelo.