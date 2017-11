UBS Lourenço Borghi promove 5ª edição do Dia ‘D’ do Novembro Azul

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Lourenço Borghi, no bairro Japiinlândia (zona Sul), promoverá neste sábado (25), de 7h30 às 12h, a quinta edição do Dia ‘D’ do Novembro Azul. A programação da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), será realizada em parceria com o Serviço de Urologia do Hospital Adriano Jorge, com equipe coordenada pelo urologista Ítalo Cortez, e atenderá 120 homens que apresentaram algum tipo de alteração nos exames de ultrassonografia da próstata e de PSA (Antígeno Específico da Próstata).

Além do atendimento com médico urologista para os pacientes já cadastrados na ação, a UBS Lourenço Borghi vai oferecer testagem rápida para HIV, sífilis e Hepatites B e C, orientações sobre o Câncer Bucal e atividade educativa de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Em parceria com a comunidade, haverá ainda a oferta de corte de cabelo.