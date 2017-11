UBS Luiz Montenegro realiza programação especial do Novembro Azul

Uma série de atividades com palestras sobre nutrição e orientação da saúde masculina, além da distribuição de panfletos explicativos, movimentou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Luiz Montenegro, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nesta sexta-feira, 17/11. A unidade está localizada na avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, zona Centro-Oeste da cidade. A data é lembrada em todo mundo como o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explicou que a mobilização acontece em todas as unidades de saúde, com técnicos e médicos, chamando a atenção para os problemas decorrentes da falta de cuidado com a saúde, comum aos homens. Segundo ele, essa intensificação só reforça as campanhas na ponta e motiva pacientes de várias faixas etárias a procurarem atendimento médico.

A diretora da UBS Luiz Montenegro, Danielle Weil, chama a atenção para a pouca procura da rede de saúde pública pelos homens. “Para se ter uma ideia, de todas as consultas realizadas aqui, apenas 30% são para homens.”

Para o vigilante Daniel Barbosa, o motivo pelo qual procurou a unidade de saúde é de grande importância. “Meu pai está em tratamento contra um câncer de próstata e, desde que descobrimos, tenho procurado com frequência as unidades de saúde para atualizar os exames.”

Durante toda manhã e tarde, acadêmicos do curso de Nutrição promoveram discussões importantes sobre os cuidados com a alimentação, que acaba sendo um dos fatores causadores de problemas de saúde em homens.