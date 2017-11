UEA participa da elaboração de carta para Fórum Mundial da Água

A Amazônia responde por cerca de um quinto do volume total de água doce do planeta e é a maior bacia hidrográfica do mundo. Com o objetivo de apresentar propostas viáveis para o contexto hidrográfico da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Universidade Nacional da Colômbia (Unal), vai elaborar por dois dias a “Carta das Águas para a Tríplice Fronteira Amazônica”.

O evento ocorrerá no dia 22 (quarta-feira) de novembro na Universidade Nacional de Colômbia, na cidade de Letícia (CO), e no dia 23 (quinta-feira) de novembro, no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do Estado do Amazonas (CESTB/UEA), das 8h às 18h. O evento é coordenado pelo professor da UEA, Jefferson Rodrigues de Quadros.

A iniciativa contará com a colaboração de diversas instituições como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), entre outros.

Conteúdo – A carta vai ser constituída por 4 grupos temáticos (GTs): comunidades indígena e águas (GT1), segurança, direito, justiça e águas (GT2), hidrogeopolítica, governança e gestão hídrica (GT3), e ciência, pesquisa, tecnologia e águas (GT4). Além disso, serão discutidos os problemas hidrossociais da região, temas relacionados a clima, pessoas, desenvolvimento sustentável, urbanização, ecossistemas, financiamento, capacitação e governança hídrica.

Ao final do evento será elaborada a “Carta das Águas para a Tríplice Fronteira Amazônica” que será apresentada no Fórum Mundial da Água, maior evento internacional sobre gestão de águas, realizada em março de 2018, em Brasília.