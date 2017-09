Os candidatos aos cursos de Música, Teatro e Dança que concorrem a vagas no Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), deverão realizar provas de habilidades específicas. As provas serão aplicadas no próximo domingo (17) e também no dia 24 de setembro de 2017. As provas serão realizadas na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), localizada na Avenida Leonardo Malcher, nº 1728 – Praça 14 de Janeiro. Horários e lista dos convocados estão disponíveis no link ao final do texto.

A Prova de Habilidade Específica tem caráter classificatório e eliminatório, sendo assim, ausência do candidato implicará em sua eliminação do concurso Vestibular. No dia 13 de setembro, será divulgada a convocação dos candidatos e o horário de realização das provas, no portal da UEA (www.uea.edu.br) nos links Vestibular e SIS.

MÚSICA

Para os candidatos ao curso de Música, serão aplicadas as provas de Teoria e Percepção Musical no dia 17 de setembro, às 8h . Os aprovados nessa fase deverão realizar a prova prática que está prevista para o dia 24 de setembro.

TEATRO

No dia 17 de setembro também será aplicada a prova Prática de Interpretação Teatral. Os candidatos ao curso de Teatro deverão chegar ao local com vestimenta que permita livre movimentação e observação de seus movimentos, nos horários definidos na Convocação para a Prova de Habilidades, disponível no portal da UEA (www.uea.edu.br), nos links Vestibular e SIS.

DANÇA

As provas para os candidatos ao curso de Dança serão realizadas no dia 24 de setembro. Os candidatos serão submetidos a uma Prática de Preparação Corporal e Avaliação da Coreografia individual conforme descrito no edital. A Convocação para a Prova de Habilidade está disponível no portal da UEA (www.uea.edu.br), nos links Vestibular e SIS.

Provas: Vestibular e SIS

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 22 (conhecimentos gerais) e 23 (conhecimentos específicos e redação) de outubro. E as provas de Acompanhamento I, II e III do SIS ocorrerão no dia 24 de outubro, ambas com início às 13h. A classificação final dos candidatos será divulgada a partir de 30/11/2017 no Portal da Universidade do Estado do Amazonas.

Confira os links abaixo com horários e locais de prova.

VESTIBULAR:

https://www.vunesp.com.br/UEAM1701/