Tweet on Twitter

Share on Facebook

Com o intuito de esclarecer para a sociedade a qualidade dos combustíveis disponibilizados em postos da capital que comercializam produtos da Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo LTDA, pesquisadores e estudantes do Laboratório de Pesquisa e Ensaios de Combustível (Lapec) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estão monitorando alguns postos da cidade.

A próxima monitoração ocorre na quinta-feira, dia 13, a partir das 14h no Posto Equador situado na Avenida Rodrigo Otávio, Japiim.

Gasolina, etanol e álcool serão avaliados por meio uma série de testes durante os próximos meses. A medida vai ajudar a evitar o consumo de produtos que venham causar danos como os resíduos nos bicos injetores, a perda de potência do motor, o aumento de consumo de combustível e a batida de pinos. Os testes serão realizados mensalmente nos postos da capital e verificarão dez parâmetros de qualidade. Entre eles está a cor, o aspecto e a densidade dos combustíveis, além de aferição da bomba.

Teste de qualidade

Segundo um dos responsáveis pelo projeto, professor Jamal Chaar, a medida será benéfica tanto para sociedade, quanto para a comunidade acadêmica. “A população poderá acompanhar de perto os testes e confirmar a qualidade do produto. Já a academia ganhará com muito aprendizado e trabalho específico”, ressaltou.

Além dessa verificação, os postos revendedores ainda são obrigados a oferecer ao consumidor teste de qualidade in situ, desde que solicitados. O desconhecimento sobre o direito a esses testes pode ser uma das causas da baixa solicitação de verificação nos postos revendedores, o que não ajuda no combate à adulteração de combustíveis.