UFAM realiza seminário sobre Meteorologia e Climatologia do Amazonas

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abriga, nos dias 13 e 14 de julho, a partir das 9h, o I Seminário de Meteorologia e Climatologia do Amazonas. O evento acontecerá no auditório Samaúma, localizado na Faculdade de Ciências Agrárias e terá como tema “O potencial da energia fotovoltaica”.

De acordo com o coordenador do evento, professor Dr. Eron Bezerra, o objetivo do seminário é dar o pontapé inicial para ‘desenhar o mapa solarimétrico no Estado do Amazonas’. “Atualmente a medição de radiação solar é feita de forma estimada. Queremos dar início à formatação desse mapeamento e ter subsídios para atrair empresas interessadas em vender energia solar para cá, já que no Amazonas temos esse tipo de energia o ano inteiro”, explicou Eron.

Além da UFAM, participam do evento o CPRM, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que já desenvolve um trabalho com energia solar, o INPE, Embrapa e o INMET.

As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas por meio do endereço http://bit.ly/seminarioclimatologiaufam. O público alvo são estudantes da UFAM mas qualquer pessoa pode participar.

O seminário é uma realização do Laboratório de Agroclimatologia e Sensoriamento Remoto da UFAM e tem o apoio do Governo do Amazonas.