Ultimo envolvido em homicídio de veterinário já está atrás das grades

Investigadores do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio de policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) cumpriram na tarde de quinta-feira (16), por volta das 16h30, mandado de prisão preventiva por homicídio em nome de Jardel Brito da Silva, 28, conhecido como “Vovô”.

Conforme o delegado Demetrius Queiroz, o infrator está envolvido no homicídio duplamente qualificado, tendo como vítima o veterinário Fernando Augusto de Souza Moura. O corpo dele foi encontrado no dia 26 de agosto de 2014, por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar da Amazonas (CBMAM) em uma área de igapó no Rio Negro. A vítima tinha 62 anos. Demetrius Queiroz destacou que “Vovô” é o último envolvido no homicídio do veterinário a ser preso. Outros três indivíduos já foram capturados pela participação no crime.

De acordo com a autoridade policial, o infrator foi interceptado pelas equipes do 24º DIP e 2ª Cicom em via pública, nas proximidades da casa onde morava, situada no Beco 9 de Maio, bairro São Lázaro, zona Sul da capital. As equipes montaram campana nas proximidades do lugar e, ao avistarem o infrator em uma motocicleta, realizaram a abordagem.

O mandado de prisão preventiva em nome de Jardel foi expedido no dia 17 de junho de 2016, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Jardel foi indiciado por homicídio. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial “Vovô” será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.