Tweet on Twitter

Share on Facebook

A UniNorte, integrante da rede internacional de universidades Laureate, oferece à população uma série de serviços nas áreas de Saúde, Direito e de apoio a novos Negócios. Os serviços são executados pelos estudantes e supervisionados pelos professores da instituição.

Na saúde, a população pode ter acesso a atendimento psicológico, odontológico, de fonoaudiologia e de fisioterapia. No Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), a assistência é nas diversas áreas do Direito – Criminal, Cível, Família, Trabalhista e Previdenciário. Os estudantes, os egressos e quem tem interesse em montar um negócio podem participar da Incubadora UniNorte Empreende.

Segundo o reitor da UniNorte, Geraldo Harb, na execução dos serviços, os alunos têm a oportunidade de aprender na prática a lidar com as questões do dia a dia da profissão. “O estudante da UniNorte é capacitado na prática, durante todo o curso. O objetivo é que todos cheguem ao mercado de trabalho preparados para enfrentar os desafios da profissão”, destacou.

O reitor ressalta que os serviços são também uma forma de contribuir com a comunidade em que a universidade está inserida. “Nossa missão como educadores é formar cidadãos conscientes do seu papel na sociedade”, reforçou.

Como ter acesso aos serviços – A Clínica de Psicologia da UniNorte, localizada na Avenida Joaquim Nabuco, 1835, no Centro, realiza atendimento de segunda a sexta-feira, de 8h às 19h. O agendamento deve ser feito no local, apresentando RG e comprovante de residência.

Na Clínica de Fisioterapia o atendimentos é de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e 13h às 17h. No local, são oferecidos serviços como reabilitação trauma-ortopedia, neurologia adulto e pediátrico e hidroterapia. Para agendar o atendimento é preciso levar o encaminhamento médico e exames de imagem, além de RG e CPF. A Clínica está localizada no 1º andar da Unidade 15 da UniNorte, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 730, Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3212-5512 ou na própria clínica.

A Clínica de Fonoaudiologia promove atendimentos de prevenção, avaliação e tratamento de pacientes de todas as idades, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz, com ênfase em terapia e audiologia. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h, de 13h30 às 17h30 e de 18h às 22h. A clínica fica localizada na Rua Jonathas Pedrosa, 1122, na Praça 14 de Janeiro. Mais informações pelo 3212-5140.

A Clínica de Odontologia realiza atendimentos em dois horários – a partir das 13h30 e a partir das 18h, de segunda a sexta-feira. Os serviços oferecidos são: restauração, canal, cirurgias e próteses. Os interessados devem comparecer diretamente na clínica, na Rua Jonatas Pedrosa, 1122, Praça 14 de Janeiro. O atendimento é direcionando ao público acima de 12 anos de idade. Para pacientes menores de idade é necessário a presença de um responsável legal, RG ou certidão de nascimento. Mais informações pelo 3212-5140.

No Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UniNorte a população tem acesso a orientação nas diversas áreas do Direito – Criminal, Cível, Família, Trabalhista e Previdenciário. O atendimento no NPJ é realizado em três horários – de 8h às 12h, das 14h às 18h e das 18h30 às 22h. Para ter acesso ao serviço, bastar agendar o atendimento pelo telefone 3212-5082 ou ir até o NPJ, que funciona na Rua Major Gabriel, 768, na Praça 14 de Janeiro.

Na área de Negócios, a Incubadora UniNorte Empreende fomenta o empreendedorismo entre alunos, egressos e público externo, por meio de duas modalidades: a pré-incubação e a incubação. A Incubadora oferece capacitação, espaço de coworking (modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório), networking e apoio na execução dos projetos. Além de professores da instituição, o local conta com mentores e parceiros que dão suporte nas áreas de mercado, finanças, gestão, desenvolvimento pessoal e tecnologia. O horário de funcionamento da Incubadora é de 8h às 22h, de segunda a sexta-feira. A Incubadora fica localizada na Rua 10 de Julho, 873, no Centro. Para mais informações, é s&oacu te; ligar para 3212-5027/5095 ou entrar em contato pelo e-mail [email protected]