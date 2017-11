Uso racional do antibiótico é fundamental para a saúde

Quem nunca teve uma infecção que precisou ser tratada com antibiótico e, ao primeiro sinal de melhora, interrompeu o tratamento? Se você é uma dessas pessoas, fique sabendo que os antibióticos são utilizados para combater infecções provocadas por microrganismos. Mas o uso inadequado desses medicamentos, como a interrupção do tratamento antes do prazo, pode trazer uma série de problemas para a sua saúde e a da população em geral. Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, esses medicamentos devem ser tratados com muito cuidado.

“O problema das bactérias é que a gente há muitos anos não desenvolve novos mecanismo de ação dos antibióticos. Então é natural esse processo delas ficarem resistente porque houve utilização repetida desses antibióticos e foram criando essas resistências naturais”.

O Ministério da Saúde do Brasil, além de apoiar iniciativas para esclarecer a população da importância do uso adequado de antibióticos, entrou em um esforço global para financiar linhas de pesquisa para o desenvolvimento de antibióticos com novos mecanismos de ação para combater os microrganismos que desenvolveram resistência. Se você está em tratamento com antibiótico, siga as recomendações do seu médico e tome a medicação por todo o tempo prescrito na receita.

Reportagem Luiz Philipe Leite.