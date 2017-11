Uso residencial do gás natural em Manaus inicia em janeiro de 2018

O Condomínio Saint Valery, na rua Salvador, Vieiralves, será o primeiro estabelecimento residencial a usar o gás natural em Manaus. O início do fornecimento via rede canalizada para os 34 apartamentos do edifício está previsto para janeiro de 2018. A economia será de aproximadamente 30%. Outros sete condomínios residenciais verticais deverão trocar os tanques de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo, o tradicional gás de cozinha) pelo novo combustível a partir do ano que vem.

Em outubro, a equipe operacional da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) iniciou um levantamento em cada residência do Saint Valery em vistoria visando adequações futuras aos fogões, fornos e outros equipamentos a gás. Por se tratar do primeiro residencial a utilizar o gás natural, a Companhia providencia os ajustes técnicos para garantir a segurança e eficiência do combustível.

Diretor técnico e comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, ressalta que o consumo direto da rede canalizada representa mais segurança e tranquilidade aos condôminos. “Com o fornecimento direto da rede, o estabelecimento dispensa o estoque, o que reduz riscos e acaba com o movimento de caminhões pesados no processo de abastecimento”, destacou.

Contemplado com ramal da rede de distribuição de gás natural em 2016, o Conjunto Vieiralves acumula 33 empreendimentos que confirmaram preferência pelo gás natural. Destes, quatro já operam com o combustível: Pizzaria Coliseu e Lavanderia Atlanta, na rua Pará; Restaurante Maná e Delivery Pizza Hut, na avenida Djalma Batista.