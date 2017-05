O Governo do Amazonas, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social – AADES, publica na edição desta sexta-feira, 05 de maio, do Diário Oficial do Estado – DOE, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado do Edital Nº 028/2017 do Projeto de Apoio operacional as Ações de Atendimento Itinerante Barco Pai, que será respectivamente executado em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS.

A Relação dos classificados no Processo Seletivo Simplificado traz a proporção de até 10 (Dez) vezes o número de vagas ofertadas no Anexo I do Edital, ficando os demais classificados em Cadastro de Reserva, para suprimento de outras vagas que vierem a existir dentro do prazo de validade do Processo Seletivo.

A Presidente da AADES, Ana Paula Aguiar, alerta que os candidatos precisam apresentar a documentação comprobatória que ateste as informações fornecidas no processo seletivo. Os candidatos classificados devem apresentar os documentos exigidos para a contratação, nos termos do item 8.1. do Edital, na sede da AADES, localizada na Rua Major Gabriel, nº 1.721, Centro, nos dias 08/05/2017 à 09/05/2017 das 09h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

Confira o resultado final acessando o link abaixo:

Resultado Final