A assessoria de imprensa do Fórum Ministro Henoch Reis informou na tarde deste sábado que a audiência de custódia envolvendo o delegado Gustavo de Castro Sotero já foi concluída e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Entenda o caso

O delegado Gustavo Castro Sotero, plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), é acusado de atirar e matar o advogado Wilson Batista Justo Filho dentro da casa de shows Porão do Alemão, na zona oeste de Manaus na madrugada deste sábado, por de 2h da manhã.

Por conta dos disparos, ficaram feridos Maurício Rocha Carvalho, 35 anos, Fabíola Rodrigues de Oliveira, 35, esposa da vítima, e Yuri Paiva. Todos já tiveram alta. Eles foram atendidos no Hospital 28 de Agosto. As informações são da Polícia Civil.

Veja com detalhes o momento em que o delegado atira contra o advogado. O atirador está com camisa preta e é careca. São quatro tiros à queima-roupa

Delegado diz que agiu em legítima defesa

Durante depoimento na manhã deste sábado (25), o delegado Gustavo Sotero, preso em flagrante pelo assassinato do advogado Wilson Justo Filho, no Porão do Alemão, disse que agiu em legítima defesa.

Mas, o depoimento de Alexandre Mascarenhas, dá conta no auto de prisão, que Wilson estava abraçado à esposa, quando o delegado disparou um tiro na perna da vítima. De acordo com a testemunha, neste instante o advogado partiu para briga com Gustavo. Então, Gustavo continuou atirando e acertou a barriga da vítima.

OAB divulga nota

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM) lamenta com profundo pesar e indignação, a morte do advogado Wilson de Lima Justo Filho assassinado na madrugada deste sábado (25), nas dependências de uma casa noturna no bairro Ponta Negra, onde foi atingido com quatro tiros pelo delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero, o qual usou uma arma do Estado e munições pagas com dinheiro público para tirar a vida do advogado.

Desde as primeiras horas do ocorrido, o presidente da OAB, Marco Aurélio Choy e demais conselheiros e membros da Comissão de Prerrogativas estão acompanhando o caso no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bem como prestando total e irrestrita assistência à família do advogado.

A Ordem representada pelos seus mais de 13 mil advogados inscritos na seccional do Amazonas repudia de forma veemente todo e qualquer ato de violência contra a vida humana. O advogado é fundamental para a democracia e o crime praticado contra ele revela um verdadeiro atentado ao próprio sistema da Justiça.

A OAB convoca toda a classe advocatícia do Amazonas a comparecer na sede do Fórum Henoch Reis, logo mais a partir das 14h, quando o acusado será submetido à audiência de custódia. Este caso não poderá ficar impune.

Manaus, 25 de novembro de 2017

Marco Aurélio de Lima Choy

Presidente da OAB-AM