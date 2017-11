O vereador Cícero Custódio do (PT), o “Sassá da Construção”, deve manter-se afastado, pelo menos a 300 metros de distância da recepcionista Jéssica Bastos dos Santos, de 27 anos. A determinação é da Justiça do Amazonas. O parlamentar é acusado de ter agredido fisicamente a denunciante com chutes, socos, tapas e palavras de baixo calão. O caso ocorreu no dia 9 de setembro, às 2h30, na casa de show Alambique, Avenida do Turismo, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da cidade. Os dados estão no Boletim de Ocorrência (BO) registrado por Jéssica.

A Delegada Especializada em Crimes Contra a Mulher, Débora Mafra, informa que o caso está na Justiça e as partes aguardam audiência.

Jéssica, segundo o Boletim de Ocorrências, foi funcionária de Sassá quando ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e manteve durante nove anos, um relacionamento amoroso com o acusado.