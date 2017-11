VI Copa Cidade Manaus de Jiu-Jitsu (Pro) acontece neste fim de semana

A Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional (FAJJPRO) realiza neste fim de semana, no ginásio poliesportivo do Amazonas, a VI Copa Cidade Manaus de Jiu-Jitsu Pro. A Competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

O Absoluto (onde atletas de mesmo peso, mas de categorias diferentes se enfrentam) terá premiações que vão de R$ 100 até R$ 200 e qualquer atleta pode participar, basta efetuar o pagamento no valor de R$ 20 e estar inscrito na sua categoria normal de peso.

Os atletas das categorias (Master e Sênior) das faixas azul, roxa e marrom, terão o direito de disputar o absoluto adulto nas suas respectivas faixas. A VI Copa Cidade Manaus de Jiu-Jitsu Pro vai premiar ainda as três melhores academias com R$ 2000, R$ 1000 e R$ 500.

Segundo o presidente da Federação, João Bosco Junior, este é o último evento da FAJJPRO do ano, por tanto, tem grandes expectativas de participação de atletas de renome da arte suave. “Já que se trata do último evento do calendário da FAJJPRO, a expectativa é grande. É certo a participação de atletas renomados, campeões regionais, nacionais e até internacionais. Será um evento de alto nível, não só na estrutura, mas também de atletas”, disse o presidente.