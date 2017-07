Vídeo: Ladrões são espancados por populares após tentativas de assaltos

Um homem, ainda não identificado, foi espancado por moradores do bairro Monte Sinai, na Zona Norte, após tentar roubar uma casa, na noite desta segunda-feira (10). Um vídeo mostrando a agressão está sendo compartilhado nas redes sociais.

De acordo com as imagens, o homem cai no chão e recebe socos e chutes. Ao verem a chegada da polícia, os homens continuam as agressões. Depois ele é levado até a viatura, mas ainda pegam alguns “cascudos”.

Outro Caso

Um adolescente foi agredido após ele ter sido flagrado tentando cometer um roubo na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste. O vizinho da vítima, que é policial, conseguiu evitar o roubo e que o suspeito fosse espancado até a morte pelos moradores.