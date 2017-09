Um vigilante, que não teve o nome revelado, foi preso por matar a esposa, na noite dessa quinta-feira (14), com requintes de crueldade e na frente da enteada. Antes de atirar, o suspeito amarrou a companheira, a agrediu e jogou gasolina no seu corpo. A motivação é desconhecida.

O crime ocorreu em um galpão abandonado, no ramal do Brasileirinho. De acordo com a polícia, ele foi até a casa da sogra e pegou a mulher e a criança e as levou direto para o terreno. O objetivo, segundo o suspeito, era ter uma conversa com a mulher em um lugar tranquilo. Sem desconfiar, ela foi com o marido até o terreno onde foi morta.

Em um momento, a mulher conseguiu se desamarrar e sair correndo, mas o vigilante efetuou três disparos contra a companheira. Ela foi atingida no abdômen, nas costas e na virilha.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados após seguranças do terreno ouvirem os disparos. Ao ver a chegada da polícia, o suspeito segurou a criança comp escudo humano e negociou a sua rendição.

A esposa ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.