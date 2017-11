Wladimir Araújo é o técnico do Manaus FC para 2018

Acabou o Mistério! O goiano Wladimir Araújo, de 48 anos, será o técnico do Manaus FC na temporada 2018, na qual o clube caçula do futebol amazonense terá as disputas do Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Essa será a segunda passagem de Wladimir pelo Amazonas, onde esteve em 2009 no comando do Nacional. A chegada do novo comandante acontece dia 8 de dezembro.

Com trajetória vitoriosa no futebol goiano e tocantinense, Wladimir chega para comandar o ousado projeto rumo ao bicampeonato amazonense e ao acesso para a Série C. Este ano, ele dirigiu o Gurupi-TO, que chegou a terceira fase da Série D, e seu último trabalho foi no Abecat, da cidade de Catalão (GO).

“A expectativa é grande para essas quatro competições de a gente fazer um grande trabalho. Buscar primeiramente o bicampeonato estadual e depois o objetivo principal que é o acesso à Série C. Fazer uma grande campanha também na Copa do Brasil, passando de fase, e a Copa Verde, que é uma competição viável, e que a gente possa brigar pelo título”, disse Wladimir, em sua primeira fala oficial como comandante do Gavião.

Na entrevista, o treinador que já teve passagem por grandes clubes como Goiás e Vila Nova agradeceu a confiança do presidente Giovanni Silva e do presidente de honra Luís Mitoso. O trio esteve junto no Leão da Vila Municipal em 2009. O projeto agora é colocar o Manaus FC num novo patamar no cenário brasileiro.

“Estou muito confiante e contente por ter recebido o convite do Giovanni e do Mitoso. É uma satisfação imensa retornar para cidade e enfrentar um grande desafio no Manaus FC, que é um clube novo e atual campeão amazonense. A gente espera fazer uma grande campanha e estou bastante motivado com o projeto”, enfatizou Wladimir.