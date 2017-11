Workshop discute o desenvolvimento da agricultura familiar na Amazônia

O desenvolvimento agricultura familiar na Amazônia é tema de workshop que a Embrapa Amazônia Ocidental e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) promovem em ter os dias 21 e 23 de novembro. O “II Workshop Pesquisa Agricultura Familiar: Fortalecendo a Interação Ensino e PD&I para a Sustentabilidade” tem como objetivo fomentar o debate e refletir sobre os desafios relacionados à pesquisa socioeconômica voltada para a agricultura familiar. O evento será realizado Auditório Rio Solimões, no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) da Ufam, em Manaus (AM).

Voltado para pesquisadores, professores, agentes sociais, extensionistas, agricultores e estudantes, o workshop é um espaço multidisciplinar para o intercâmbio de ideias, estudos e análises relacionadas a problemas enfrentados no meio rural. Segundo o pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental e um dos coordenadores do evento, Londomar Silva, outro objetivo é o fortalecimento de parcerias e ações entre instituições de ensino, pesquisa e extensão envolvidas com a questão. A partir desses debates, a meta é aprofundar teorias, metodologias e tecnologias que possam contribuir para o avanço da pesquisa e a introdução de inovação na agricultura familiar na Amazônia.

Durante os três dias, especialistas de diferentes instituições debatem temas de interesse da agricultura familiar na região. Além de palestras e mesas-redondas, o evento neste ano tem espaço para a apresentação de trabalhos por estudantes, professores e pesquisadores. Diversos temas vão estar em debate durante o evento, comodesenvolvimento econômico-social e agricultura familiar, territórios e políticas públicas na Amazônia; meio ambiente e sustentabilidade; organização social, cooperativismo e associativismo no meio rural; comercialização e mercados para agricultura familiar; entre outros temas.

A realização do workshop conta com o apoio da Cáritas Arquidiocesana, Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Para inscrições e mais informações sobre o evento, acesse o site https://www.even3.com.br/wpaf2017 ou o site da Embrapa Amazônia Ocidental https://www.embrapa.br/amazonia-ocidental.